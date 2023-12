Manchester United wil contracten gemakkelijker kunnen ontbinden

De club wil bij contractonderhandelingen met nieuwe spelers een clausule laten opnemen dat het ontbinden van het contract gemakkelijker maakt. De reden achter dit besluit is de situatie van Jadon Sancho. Binnen de club vonden woensdagmiddag gesprekken plaats over de toekomst van de 23-jarige buitenspeler, die inmiddels al maandenlang uit de kleedkamer is verbannen door manager Erik ten Hag.

Het kunnen ontbinden van contracten is onderdeel van de nieuwe cultuur die Jim Ratcliffe, CEO van Ineos, wil implementeren. Hij gaat zeer binnenkort 25 procent van de aandelen in United kopen en vindt de clubcultuur belangrijk.United gaat komende winter proberen om Sancho te slijte





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United?Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Europese exit drukt Ten Hag verder in het moeras bij Manchester UnitedVoor Manchester United is het Europese seizoen vroegtijdig ten einde gekomen. De ploeg van Erik ten Hag wist in eigen huis niet te winnen van Bayern München en is daardoor als vierde geëindigd in Groep A. De Duitse recordkampioen zegevierde door een treffer van Kingsley Coman met 0-1.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester United kan gigantische kapitaalinjectie krijgen bij vertrek CasemiroDe manager zal zijn ploeg in januari opnieuw willen gaan versterken en krijgt daarbij mogelijk hulp uit een inmiddels bekende hoek. Casemiro heeft diverse aanbiedingen in handen vanuit Saudi-Arabië, zo meldt. Een vertrek van de geblesseerde Braziliaan kan de Engelse grootmacht een gigantische winterse kapitaalinjectie opleveren. Casemiro werd door Manchester United in de zomer van 2022 verrassend overgenomen van Real Madrid. De aankoopsom liep inclusief bonussen op tot iets boven de 70 miljoen euro. Casemiro was in zijn eerste seizoen direct van enorme waarde voor Ten Hag, maar wordt in de huidige voetbaljaargang node gemist

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

City krijgt volgende dreun in titelrace: Crystal Palace verrast in ManchesterLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Mossou ziet ‘grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal’ bij UnitedSjoerd Mossou is allesbehalve enthousiast over het spel van Antony sinds de buitenspeler voor Manchester United uitkomt. Dat schrijft de journalist in zijn column namens het Algemeen Dagblad. Mossou classificeert de 23-jarige Antony zelfs als 'de grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal'.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Voetbalfeest in Manchester krijgt geen winnaar: Spurs steelt punt bij CityPep Guardiola voorspelde een doelpuntrijke wedstrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. De manager van City kreeg gelijk, want het zou een topper om te smullen worden (3-3).

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »