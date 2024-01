Manchester United wil aankoopbedrag van 180 miljoen euro terugverdienen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.gaven ruim 180 miljoen euro uit voor het tweetal en willen proberen een deel van dat bedrag terug te verdienen.

, maakte Antony ruim een jaar later voor zo'n 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar United. Beiden hebben de hoge transfersom tot dusver niet weten terug te betalen.Sancho beproeft zijn geluk inmiddels op huurbasis bij oude liefde Borussia Dortmund. Antony lijkt het seizoen wel af te maken op Old Trafford, maar kwam in 22 officiële wedstrijden nog niet tot scoren dit seizoen. Ook gaf hij nog geen assist. Het tweetal wordt al tijden als overbodig beschouwd door Manchester United, alleen wil de club een groot gedeelte van het aankoopbedrag, 180 miljoen euro, zien terug te verdiene





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Perez draait 180 graden inzake Ajacied: ‘Blijft nu op zijn benen staan’Kenneth Perez is lovend over de ontwikkeling van Brian Brobbey. De spits van Ajax was tegen RKC Waalwijk (4-1) twee keer trefzeker en staat in de Eredivisie nu in de dubbele cijfers dit seizoen (elf goals). Perez was eerder dit seizoen nog uiterst kritisch op Brobbey.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Mogelijke transfer van Brian Brobbey naar Manchester UnitedVolgens Jacobs is een mogelijke transfer van Brobbey naar Manchester United niet op de korte termijn aan de orde. De huidige nummer acht van de Premier League zou in de komende zomerse transferperiode werk kunnen gaan maken van het aantrekken van de spits.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax is overtuigd en wil versterking ophalen bij Manchester UnitedAjax heeft interesse in de diensten van Isak Hansen-Aarøen, zo meldt Manchester Evening News dinsdag. Het Noorse talent van Manchester United staat er goed op in Amsterdam en zou openstaan voor een vertrek bij zijn huidige club.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Karim Benzema gelinkt aan Manchester United: ‘Hij kan de aanval opschudden’Als het aan Louis Saha ligt, moet Manchester United er alles aan doen om Karim Benzema naar de club te halen. Hij zou 'de aanval flink opschudden' en bovendien de talentvolle Rasmus Højlund de kneepjes van het vak kunnen leren. Die gedachten deelt de oud-Manchester United-aanvaller in een exclusief interview met Betting Odds.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ten Hag verder onder druk na schrikbarende nederlaag Manchester UnitedManchester United heeft het kalenderjaar 2023 slecht afgesloten. De ploeg van manager Erik ten Hag overtuigde allerminst, richtte aanvallend amper iets uit en verloor met 2-1 van Nottingham Forest.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Vier redenen waarom Erik ten Hag nog niet bij Manchester United is ontslagenNa de nederlaag van Manchester United bij Nottingham Forest (2-1) is de druk op manager Erik ten Hag verder toegenomen. Het was alweer de veertiende verliespartij voor de 53-jarige oefenmeester. Toch lijkt het er niet op dat Ten Hag op korte termijn ontslagen wordt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »