Manchester United in gesprek met Varane en Martial over contractverlenging

is in gesprek met Raphaël Varane en Anthony Martial over een contractverlenging.

En er is meer contractnieuws: de opties voor een extra seizoen in het contract van Victor Lindelöf, Hannibal Mejbri en Aaron Wan-Bissaka zijn gelicht. Erik ten Hag bevestigde tijdens een persconferentie dat het drietal langer gebonden blijft aan de club. Daarnaast liet de manager doorschemeren dat er met Varane en Martial wordt gesproken over een contractverlenging. Een langer verblijf van de twee Fransen mag gerust opvallend genoemd worden. Vooral de naam van Martial doet de wenkbrauwen fronsen. Britse media speculeren al een tijdlang over een vertrek van de spits, wiens periode in Manchester niet bepaald als succesvol bestempeld kan worde





Live: Manchester United - Aston Villa, Dinsdag 26 december 2023De complete wedstrijdpagina van Manchester United tegen Aston Villa (Premier League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Eerste PL-doelpunt Højlund completeert indrukwekkende comeback Manchester UnitedManchester United heeft dinsdagavond in een zinderend duel gewonnen van Aston Villa. Nadat de ploeg van Erik ten Hag in de eerste helft op een 0-2 achterstand kwam, begonnen the Red Devils in de tweede helft aan een uitermate indrukwekkende comeback: 3-2.

Lisandro Martínez geeft update over zijn blessure bij Manchester UnitedLisandro Martínez, voormalig verdediger van Ajax, geeft een update over zijn blessure bij Manchester United en is blij met zijn transfer.

'Manchester United betaalde tientallen miljoenen euro's te veel voor Antony'Manchester United heeft volgens onderzoek van The Athletic veel te veel geld betaald voor Antony. Ajax ontving medio 2022 95 miljoen euro voor de Braziliaanse vleugelaanvaller, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 100 miljoen euro. Dat bedrag had echter veel lager kunnen liggen, zo klinkt het vanuit Engeland.

Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United?Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties

