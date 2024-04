Manchester City wint overtuigend van Aston Villa

Manchester City kreeg met Aston Villa een concurrent op bezoek in het Etihad Stadium. Het verschil tussen beide ploegen bedroeg voorafgaand aan het duel slechts vijf punten. Bij Manchester City begonnen supersterren Erling Haaland en Kevin de Bruyne op de bank. Dat betekende dat Julian Álvarez en Jack Grealish in de basis stonden. Al vroeg in de wedstrijd werd de toon gezet door City. Rodri schoot de bal hard in het dak van het doel op aangeven van Jeremy Doku.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong; enkele minuten later schoot Jhon Duran de gelijkmaker binnen.City was de betere ploeg in de eerste helft, maar Aston Villa weerde zich kranig. In de extra tijd van de eerste helft kwamenNa rust werd het pas écht de grote Foden-show. In minuut 62 schoot de 23-jarige Engelsman de 3-1 binnen op aangeven van Rodri. Zeven minuten later completeerde Foden zijn hattrick. De bal belandde voor plots voor zijn voeten en hij haalde verwoestend uit, 4-

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Manchester City ontvangt Aston Villa na gelijkspel tegen ArsenalManchester City ontvangt Aston Villa na gelijkspel tegen Arsenal. De Engelse titelstrijd blijft spannend.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Online Kansspelen en Voetbalwedstrijd Manchester City - Aston VillaDe regerend landskampioen Manchester City wil winnen van Aston Villa in de strijd om de Engelse landstitel. De Noorse topscorer Haaland is extra gemotiveerd na het gelijkspel tegen Arsenal. Unibet biedt een speciale odd voor de openingsgoal van Haaland.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

City wint makkelijk van VillaManchester City wint met gemak van Aston Villa in de strijd om de Engelse landstitel

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

City dankt magistrale Foden en rekent af met Aston Villa in Premier League-krakerManchester City heeft zich als winnaar gekroond in de Premier League-kraker tegen Aston Villa. City was met 4-1 te sterk voor de nummer vier van de competitie. Phil Foden stal de show met zijn derde Premier League-hattrick.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Aston Villa moet na galashow tegen Ajax heel diep gaan voor punt in Premier LeagueAston Villa heeft de midweekse prestatie tegen Ajax geen vervolg kunnen geven in de eigen competitie. West Ham United was de ploeg uit Birmingham te slim af. Door een goal van Michail Antonio werd het 1-1 in Londen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax-plaaggeest Aston Villa komt met schrik vrij na arbitrale beslissingLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »