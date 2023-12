Manchester City wint met 1-3 van Everton

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.in de eerste helft op achterstand, maar zetten dat na rust met grote overtuiging recht: 1-3.

City neemt zo plek vier over van Tottenham Hotspur, terwijl Everton op plek zeventien nog net boven de degradatiestreep staat. De openingsfase was duidelijk voor Manchester City, dat het al weken moet stellen zonder topscorer Erling Braut Haaland. Al in de vierde minuut zag Julian Álvarez een gevaarlijk puntertje van dichtbij gekeerd worden Jordan Pickford. De keeper van Everton voorkwam na een kwartier spelen op wonderbaarlijke wijze een doelpunt van de Argentijn. Álvarez dacht de rebound binnen te tikken na een gekeerde inzet van Rodri, maar Pickford schopte de bal nog net we





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Tottenham Hotspur wint van Everton in de Premier LeagueTottenham Hotspur heeft zaterdag voor eigen publiek afgerekend met Everton. Voor Spurs was het de derde zege op rij in de Premier League, maar de Londenaren hadden de nodige moeite met

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Voetbalfeest in Manchester krijgt geen winnaar: Spurs steelt punt bij CityPep Guardiola voorspelde een doelpuntrijke wedstrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. De manager van City kreeg gelijk, want het zou een topper om te smullen worden (3-3).

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

City krijgt volgende dreun in titelrace: Crystal Palace verrast in ManchesterLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Manchester City schrijft historie na eclatante overwinning in WK-finaleManchester City heeft vrijdag voor de eerste keer in de clubgeschiedenis het WK voor clubteams gewonnen. In de finale in het King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi-Arabië werd Fluminense met 4-0 verslagen. Een topjaar dus voor the Citizens, nadat eerder al beslag werd gelegd op de landstitel, FA Cup en Champions League.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester City, Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak için River Plate ile görüşmeleri sürdürüyorClaudio Echeverri, River Plate'nin 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Manchester City, FC Barcelona ve Chelsea'nin ilgisini çekiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, İngiltere şampiyonu Manchester City, Echeverri'yi kadrosuna katma konusunda şu anda en iyi şanslara sahip.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Bij PSV geflopte talent wekt met goed spel interesse van Manchester CitySávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, kan komende zomer een fraaie transfer maken. Volgens Fabrizio Romano overweegt Manchester City om de Braziliaan, die momenteel indruk maakt op huurbasis bij Girona, na dit seizoen te kopen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »