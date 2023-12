Manchester City, Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak için River Plate ile görüşmeleri sürdürüyor

Claudio Echeverri, River Plate'nin 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Manchester City, FC Barcelona ve Chelsea'nin ilgisini çekiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, İngiltere şampiyonu Manchester City, Echeverri'yi kadrosuna katma konusunda şu anda en iyi şanslara sahip. Romano, 'Manchester City, River Plate'in Arjantinli yeteneği Claudio Echeverri'yi transfer etme konusunda ısrar ediyor' diye yazıyor. 'Kulüpler ve oyuncu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

' Bu nedenle Chelsea ve Barcelona'nın Arjantinli genç yetenekle olan mücadelesini geride bırakıyor gibi görünüyor. Londra ekibi ilgileniyor, ancak City'nin ilgisi kadar yoğun değil. Barça'nın başka nedenlerle vazgeçtiği söyleniyor





