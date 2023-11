Man wordt ernstig mishandeld in de supermarkt: 'Het ging zo hard'

Het begon met een opmerking over een elektrische step, vertelt hij. “Die jongen was al heel agressief en provocerend met zijn step door de winkel aan het rijden. Vervolgens kwam hij ook nog rondjes om mij heen rijden.” Alwi vroeg aan de jongeman ‘of hij dit normaal vond’. “Hij vond dat normaal, zei hij, en ik reageerde door te zeggen dat zijn ouders wel trots op hem zouden zijn. Ook daarop zei hij: ‘Ja, heel trots’. Toen zei ik: 'Wat ben je toch een misselijke kwal'.

Kort na die laatste opmerking lag Alwi op de grond. “Ik heb het niet zien aankomen. Hij had nog een vriend, die heeft me waarschijnlijk van achter te pakken genomen, maar het ging zo snel.” Bij de eerste slag lag zijn bril meteen op de grond, daarna ging Alwi tegen de vlakte. Vervolgens kreeg hij vooral klappen tegen zijn hoofd, misschien ook trappen, maar dat weet hij niet.

Er zijn beelden van de mishandeling, maar die heeft hij nog niet teruggezien. Dat hij naar binnen geslagen trommelvliezen heeft, komt doordat hij een aantal forse klappen op zijn oor moet hebben gekregen, volgens de arts. “Ze suizen nog steeds”, zegt de vader van zes kinderen.De gevolgen van de mishandeling zijn groot. “Ja, het zet toch je leven op de kop. Ik ben zzp’er als manager in de landbouw en heb toch een beetje gas terug moeten nemen en wat projecten moeten uitstellen.

De daders staan duidelijk op beelden van de bewakingscamera’s van de supermarkt. “Zelfs het kentekenplaat van de step staat duidelijk in beeld, maar die kan natuurlijk gestolen zijn”, meent Alwi. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt dat de daders worden gevonden, ‘want ik wil wel dat er iets mee gebeurt’.

