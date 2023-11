Man wil huis van ouders niet uit, slaat en bijt agent in zijn been

Toen de agenten aankwamen, lag de 24-jarige man op een bed op de eerste verdieping. Ze gingen het gesprek met hem aan, toen hij volgens de politie vanuit het niets een agent de bril van zijn gezicht sloeg. De agent kreeg een bloedneus. Bij een worsteling hij ook nog eens in zijn rechterkuit gebeten door de verdachte. Een andere agent werd in het gezicht gespuugd.

De man is opgepakt en zit vast. Door zijn acties wordt de man verdacht van poging tot zware mishandeling en belediging.

Brobbey onder de loep: 'Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust'Lees meer Lees verder ⮕

Auto overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. Lees verder ⮕

Auto van overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. Lees verder ⮕

Simons en Openda tonen bij zesklapper Leipzig andermaal hun geweldige klikRB Leipzig heeft zaterdagavond een klinkende thuiszege geboekt. FC Köln, dat het duel door een late rode kaart met tien man eindigde, keek bij rust al tegen een 4-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 6-0. Xavi Simons was door zijn twee assists op voormalig Vitessenaar Loïs Openda een van de uitblinkers. Lees verder ⮕

Geluidsoverlast en zwaar vuurwerk bij illegaal feest, ME ontruimt loodsEen illegaal feest in een leegstaande loods aan de Hooiweg in Waspik is zaterdagnacht beëindigd door de ME. Rond een uur 's nachts werd de politie gewaarschuwd omdat er luide muziek te horen was vanuit de loods. In de buurt waren een hele hoop auto’s en campers geparkeerd. Op het feest bevonden zich een kleine duizend mensen uit meerdere landen. Lees verder ⮕

Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom belandtEen van de inzittenden van een auto die zondag in Liessel van de weg raakte en tegen een boom belandde, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandagochtend. Het gaat om een man van 22 uit Asten. Het ongeluk gebeurde aan de Heitrak in Liessel. Lees verder ⮕