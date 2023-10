Man van 61 uit Kaatsheuvel overleden bij ongeluk met machine in kaasfabriek

Het ongeluk in de kaasfabriek aan de Belgiëstraat in Kaatsheuvel gebeurde rond half negen.

De omgeving van het bedrijf werd afgezet en medewerkers van de fabriek werden in de kantine opgevangen. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.In de fabriek van Uniekaas wordt kaas geproduceerd, gerijpt, gesneden, verpakt en gedistribueerd, zo is te lezen op de website van het bedrijf.

Lees verder:

omroepbrabant »

Man overleden in kaasfabriek Kaatsheuvel, personeel opgevangen in kantineEen man is donderdagavond overleden in kaasfabriek Uniekaas aan de Belgiëstraat in Kaatsheuvel. De politie kreeg rond tien over half negen een melding over een gewonde man, niet veel later overleed hij ter plaatse. Lees verder ⮕

Bestuurslid Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'FC Barcelona-bestuurslid Mikel Camps heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla. Lees verder ⮕

Woordvoerder Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'De woordvoerder van het bestuur van FC Barcelona, Mikel Camps, heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla. Lees verder ⮕

Slot snapt Sarri na urine-incident: 'Maar stiekem vindt hij het ook indrukwekkend'Arne Slot neemt het woensdag met zijn Feyenoord op tegen het SS Lazio van Maurizio Sarri in De Kuip en dat zal voor laatstgenoemde geen heel prettig weerzien worden. De Italiaanse trainer vertelde dat er vorig seizoen een volle katheter naar hem werd gegooid en hij noemde het stadion een psychiatrische inrichting. Lees verder ⮕

Ajacied in het zonnetje gezet: ‘Hij is een inspiratiebron voor alle spelers’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕

Ajacied in het zonnetje gezet: ‘Hij is een inspiratiebron voor alle spelers’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕