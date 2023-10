Man schiet zeker achttien mensen dood in restaurant en bowlinghal in VS

Zeker achttien mensen zijn in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) gedood bij verschillende schietpartijen in de Amerikaanse staat Maine. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig. Een schutter opende het vuur op zeker twee locaties in het stadje Lewiston. De man liep een bowlinghal en een restaurant in en begon daar te schieten. Volgens de Amerikaanse politie heet hij Robert Card.

Het voertuig van de verdachte zou inmiddels zijn gevonden in de plaats Lisbon, net buiten Lewiston. De inwoners van Lisbon worden verzocht binnen te blijven. Scholen houden deuren gesloten, inwoners moeten binnenblijven De ongeveer 37.000 inwoners van Lewiston waren eerder al verzocht binnen te blijven. Scholen in de plaats houden vandaag hun deuren gesloten. Ook inwoners van het naburige Auburn zijn gewaarschuwd. President Joe Biden is van het incident op de hoogte gesteld.

