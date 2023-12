Man probeert zijn kinderen te wurgen vanwege vermeende ontrouw van vrouw

De 39-jarige T.A. uit Asten voelde zich vorig jaar zo vernederd door zijn vrouw, dat hij probeerde zijn twee zoontjes (6 en 7) te wurgen. Volgens hem ging zijn vrouw vreemd en hij werd daarover steeds bozer en bozer. Uiteindelijk maakte hij op 16 september al zijn dreigementen waar en probeerde hij zijn twee zoontjes met de ceintuur van een badjas te wurgen. De kinderen overleefden dit maar ternauwernood. De officier van justitie eiste donderdag tien jaar celstraf en tbs.T.A.

weet niet veel meer van die bijna fatale dag, zo verklaarde hij. In de rechtbank in Den Bosch vroeg hij zich donderdagmiddag steeds maar af waarom hij zijn kinderen probeerde te vermoorden, want hij herinnert zich weinig meer van die vrijdag in september. Zijn vrouw, die al van hem wilde scheiden en hem nu nooit meer wil zien, vroeg zich af hoe de haat voor haar groter kon zijn dan de liefde voor zijn kinderen.T.A. wist het vorig jaar zeker: zijn vrouw ging vreemd. En die gedachte maakte hem ge





omroepbrabant » / 🏆 14. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

'Katoto verdient in een maand wat een grootverdiener bij Ajax in een jaar krijgt'Ajax begint vanavond aan de Champions League voor vrouwen. Paris Saint-Germain is als eerste tegenstander te gast is in de Johan Cruijff Arena. En huizenhoog favoriet.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

'Ik mag van Curaçao alleen met een man trouwen, maar ben verliefd op een vrouw'De juridische strijd van koppels van gelijk geslacht op Aruba en Curaçao om te mogen trouwen is in een eindfase beland. Vandaag diende een cassatiebehandeling in Den Haag.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Ajax als 'examen' voor Oranje: 'Zou een eer zijn, een droom'Jan Paul van Hecke maakt een sterke ontwikkeling door bij , maar met het Nederlands elftal is hij nog niet heel erg bezig. De 23-jarige verdediger erkent wel dat het een droom is om voor Oranje te mogen spelen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Plak tekent bij Besiktas, een dag na vertrek uit Rome: 'Meteen een klik'De Oranje-international wilde graag weg uit Rome, omdat de omstandigheden daar volgens haar niet voldoende waren voor een optimale voorbereiding richting de Spelen van 2024.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Plak tekent bij Besiktas, een dag na vertrek uit Rome: 'Meteen een klik'De Oranje-international wilde graag weg uit Rome, omdat de omstandigheden daar volgens haar niet voldoende waren voor een optimale voorbereiding richting de Spelen van 2024.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Eerste duo na één dag opgepakt in Hunted VIPS: 'Moet wel een record zijn'Al in de tweede aflevering van een nieuwe reeks 'Hunted VIPS' is een tweetal opgepakt. De Hunters zijn blij met de arrestatie van het duo, dat na ongeveer een dag is ingerekend. Kijkers zijn echter minder onder de indruk. 'Goh, dit hadden we wel kunnen weten.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 19. / 51 Lees verder »