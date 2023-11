Man neergestoken bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aan de Ter Apelervenen is vanochtend iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Wie verantwoordelijk is voor de steekpartij, is nog niet duidelijk. Ook over de achtergrond van het incident is niets bekend. De politie doet verder onderzoek. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

Auto overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto's er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond.

