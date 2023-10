Man maakt brokken tijdens politieachtervolging in Assen en wordt opgepakt

In Assen heeft de politie vanmiddag moeten uitrukken voor een automobilist die er vanaf Het Kanaal vandoor was gegaan. Agenten zetten de achtervolging in vanwege 'een conflictsituatie', zegt een politiewoordvoerder. De betrokkene drukte het gaspedaal in, reed daardoor 'veel te hard' en vertoonde 'gevaarlijk rijgedrag', licht de woordvoerder verder toe. De achtervolging kwam bij het Neptunusplein ten einde. De man werd aangehouden, zit vast en wordt nog verhoord.

De reden waarom hij wegreed, is onduidelijk. Een nietsvermoedende automobilist werd onbedoeld onderdeel van het tumult, toen hij de op de vlucht geslagen automobilist uit het niets zag opdoemen. De bestuurder week uit en kwam met zijn auto via de stoep tot stilstand in een heg. Dat gebeurde aan de Selma Lagerlöflaan. De bestuurder is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Opnieuw ongeval op rotonde De Haar, gemeente Assen gaat asfalt verruwenRotonde De Haar in Assen gaat opnieuw op de schop. Om de haverklap glijden weggebruikers over het asfalt. Afgelopen dinsdag raakte een motorrijder zwaargewond. De gemeente gaat de rotonde nu verruwen. Lees verder ⮕

Gesloten Grand Café 't Wapen in Assen wordt kantoorpandNa vijf jaar is het hernieuwde horecaleven van het ooit zo markante herenlogement uit 1780 weer voorbij. 't Wapen krijgt straks op de benedenverdieping een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Lees verder ⮕

Geen horeca terug in gesloten Grand Café 't Wapen in Assen maar kantoorNa vijf jaar is het hernieuwde horecaleven van het ooit zo markante herenlogement uit 1780 weer voorbij. 't Wapen krijgt straks op de benedenverdieping een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Lees verder ⮕

Europese hockeykampioenen strijken neer in Assen: 'Laten zien hoe mooi het spelletje is'Belankrijk, want nieuwe aanwas kunnen meerdere clubs in Drenthe wel gebruiken, ziet Jolanda Feijen, secretaris van Hockey Vereniging Assen. Lees verder ⮕

Midden-Drenthe krijgt mogelijk lokale omroepOmroep Assen zet zich in voor een lokale omroep in de buurgemeente. Lees verder ⮕

'Fantastisch' Feyenoord maakt enorm veel indruk: 'Die man is bizar goed'Feyenoord klapt over SS Lazio heen en dat maakt de tongen los op social media. De Rotterdammers maken een ijzersterke indruk in het Champions League-duel en staan bij rust al op een 2-0 voorsprong in De Kuip Lees verder ⮕