Man door het lint omdat pizza op de grond valt en steekt medewerker neer

De zaak was vol met medewerkers en klanten. M. hoorde niet eens dat hij een nieuwe pizza kon krijgen en begon meteen te schelden, te slaan en met pizza te gooien. Een 18-jarige medewerker kwam achter de toonbank vandaan en probeerde hem rustig te krijgen, maar dat lukte maar half.Christiaan M. ging weer naar buiten, trok een mes uit zijn broeksband en ging weer naar binnen. Daar was de 18-jarige medewerker de boel aan het opruimen. M. liep op hem af met het mes.

M. ging weer naar buiten, gooide het mes weg en werd niet veel later opgepakt door de politie. Onderweg naar het bureau beledigde hij een agent zo erg dat hij daarvoor ook voor de rechter moest verschijnen. ‘Ik maak je dood’ en ‘vuile flikker’ zijn slechts enkele kreten van de continue stroom beledigingen die M. liet horen in de politie-auto.

Hoe dit allemaal zo kon gebeuren, werd woensdag wel wat duidelijker in de rechtszaal. Christiaan M. kent de binnenkant van de rechtbank inmiddels wel. Hij heeft een strafblad van 23 pagina’s en zat al vaker in de cel. Nooit heel lang, maar de afgelopen jaren toch al verschillende keren een week tot drie weken.

De reclassering heeft al allerlei behandelingen met hem geprobeerd, maar niets helpt. En, zo waarschuwde een medewerker van de reclassering, het gaat van kwaad naar erger. Kort voor de steekpartij zat Christiaan nog op een PAAZ-afdeling, maar daar werd hij weer weggestuurd. En dat is, zo bleek, steeds zijn verhaal. Nergens slaat een behandeling aan. Woenselse Poort, Groote Beek, Stichting NEOS, daklozenopvang, GGD, overal klopte hij aan, maar niets hielp.M. vond het zelf allemaal wel meevallen. “Ik ben niet gewelddadig”, zo zei hij. “Hier heb ik wel spijt van, want dit is wel heel erg uit de hand gelopen.” Hij vroeg vooral om hulp, zoals EMDR-therapie.

