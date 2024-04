Man doodgestoken in Tilburg, vrouw aangehouden

Een man is zaterdagnacht na een messteek om het leven gekomen aan de Zuid-Oosterstraat in Tilburg . Een paar honderd meter verderop vonden agenten een gewonde vrouw op straat. Zij is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht.Iemand die de bloedende man rond kwart over een 's nachts zag op straat liggen, waarschuwde de politie. Agenten spoedden zich daarop naar de Zuid-Oosterstraat.Snij- en steekwonden Tijdens de reanimatie kwam werd er nog een tweede gewonde gemeld.

Deze vrouw werd op de hoek van de Zuid-Oosterstraat met de Tulpstraat gevonden, op nog geen honderd meter van het eerste slachtoffer. Ook zij heeft snij- en steekwonden.Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, werd de vrouw aangehouden. Zij wordt vooralsnog als verdachte aangemerkt, meldt de politie. Agenten zijn een onderzoek gestart naar wat er zich deze nacht op en rond de Zuid-Oosterstraat heeft afgespeel

Man Doodgestoken Tilburg Vrouw Aangehouden Onderzoek

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



omroepbrabant / 🏆 14. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Eerste rechtszaak over reeks aanslagen tegen loodgieter uit VlaardingenEen 26-jarige man staat vandaag terecht voor een van de vele explosies bij een loodgieter.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Een leven als een Netflix-serie: 'Ten Hag heeft een gouden hart'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Schaap doodgebeten door waarschijnlijk een wolf binnen vast wolfwerend raster DwingelooVermoedelijk heeft een wolf een schaap aangevallen dat binnen een vast wolfwerend raster stond.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Onbekenden duwen vrouwen van fiets in Assen, politie tast nog in het duisterVanuit een rijdende auto krijgen een nietsvermoedende vrouwen een harde zet.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

PSV-verdediger Armando Obispo zakt door het ijs: ‘Meer een last dan een lust’Armando Obispo heeft vrijdagavond geen goede indruk achtergelaten tijdens het gewonnen uitduel van PSV met Go Ahead Eagles (0-1). De 25-jarige verdediger kreeg in Deventer zijn tweede basisplaats van het seizoen als vervanger van de geschorste André Ramalho.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Van Dijk de hemel in geprezen: 'Een betere verdediger dan Haaland een spits is'Talloze media en ook analisten komen superlatieven tekort voor de wedstrijd die Virgil van Dijk tegen Manchester City speelde . De Nederlander was simpelweg soeverein. 'Kolossaal', omschrijft zijn club Liverpool het optreden van Van Dijk.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »