Man die Baudet aanviel is 33-jarige Oekraïner, verdachte weer op vrije voeten

De persoon die donderdagavond in Gent FVD-leider Thierry Baudet aanviel, is een 33-jarige man van Oekraïense afkomst. Dat bevestigt het parket van Gent tegenover NU.nl. Baudet werd vlak voordat hij een lezing zou geven op zijn hoofd geslagen met een paraplu. Daarop werd de verdachte tegen de grond gewerkt door de aanwezige politie. Tegen de Oekraïner is proces-verbaal opgemaakt. Hij is meegenomen door de politie, maar nog diezelfde avond op vrije voeten gesteld.

Baudet na afloop van lezing: 'Beetje dizzy' Politici reageerden boos en verontwaardigd op de aanval op de FVD-leider. Van links tot rechts hebben politici die daad veroordeeld. 'Van politici blijf je af', zei demissionair premier Mark Rutte. Ook Universiteit Gent liet weten het incident 'ten zeerste' te veroordelen. Baudet zei na afloop van zijn lezing 'nog een beetje dizzy' te zijn.

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij lezing op Universiteit GentDe politicus zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij ingang Universiteit GentDe FVD-leider zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij ingang Universiteit Gent, lezing gaat doorDe FVD-leider zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij ingang Universiteit Gent, lezing doorgegaanDe FVD-leider is op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Thierry Baudet met paraplu op hoofd geslagen voor start van lezing in BelgiëThierry Baudet werd donderdag in Gent met een opvouwbare paraplu tegen zijn hoofd geslagen. Dat gebeurde op het moment dat hij aankwam voor een lezing bij de conservatieve studentenvereniging KVHV. Lees verder ⮕

Politicus Thierry Baudet reageert op aanval op hem bij de Universiteit van GentPoliticus Thierry Baudet reageert in Langs de Lijn En Omstreken op de aanval op hem vanavond bij de Universiteit van Gent. 'Naar omstandigheden gaat het goed. Ik heb een enorme bult op mijn hoofd. Het leek op een ambush, een hinderlaag.' Lees verder ⮕