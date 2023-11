Man City meldt zich voor toptalent van Ajax; ook vertrek andere belofte dreigt

Misehouy maakt al sinds 2012 onderdeel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Hij was actief in meerdere beloftenteams van Ajax, alvorens hij in 2022 namens Jong Ajax zijn debuut maakte in het betaald voetbal.

Inmiddels staat de teller voor Misehouy bij het hoogste jeugdteam op 39 wedstrijden. De aanvallende middenvelder is dit seizoen clubtopscorer bij de Amsterdamse beloften met 9 doelpunten. Daarnaast was hij ook al goed voor 3 assists.Ajax hoopt tegelijkertijd de contracten van Jorrel Hato en Stanis Idumbo Muzambo nog altijd te verlegen. Huntelaar ging na het ontslag van Sven Mislintat in gesprek met het management van Hato, maar werd vervolgens ziek.

De achttienjarige Idumbo Muzambo is een van de grote Belgische talenten die Ajax in de afgelopen jaren heeft opgepikt bij onze zuiderburen. De jeugdinternational vanstaat te boek als een groot talent, maar heeft dit seizoen pech met blessures. Zodoende zal Ajax hopen om Idumbo Muzambo langer aan zich te binden. Hij wordt nu echter nadrukkelijk gevolgd door AA Gent, de club die hij in 2021 verliet voor Ajax.

Apart dat hij nog geen kansen heeft gehad. Het ontbreek veelal aan creativiteit vanuit het middenveld. Dit is een jongen die sterk aan de bal en in de kleine ruimte is. Tevens heeft ook het vermogen om aanvallers in stelling te brengen.

Juist nu, door de verschrikkelijk slechte aanlopen, is er reële kans voor de grote talenten om door te breken in Ajax 1. Bijtekenen betekent kansen benutten. Zie Hato. Hopelijk tekent ook hij een volwaardig contract met een volwaardig salaris.

