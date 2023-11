Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom rijdt

De politie liet zondag al weten dat drie van de vier gewonden er ernstig aan toe waren. Het nu overleden slachtoffer was niet de bestuurder, maar een van de passagiers.

De vier werden na het ongeluk allemaal naar het ziekenhuis gebracht: drie naar het Radboudumc in Nijmegen en een naar het Elkerliek in Helmond.Bij het ongeluk dat zondag aan het eind van de middag gebeurde, waren geen andere weggebruikers betrokken. Hoe het kwam dat de auto van de weg raakte, wordt door de politie onderzocht.

Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom belandtEen van de inzittenden van een auto die zondag in Liessel van de weg raakte en tegen een boom belandde, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandagochtend. Het gaat om een man van 22 uit Asten. Het ongeluk gebeurde aan de Heitrak in Liessel. Lees verder ⮕

Barça heeft met Yamal wéér een 'nieuwe Messi': 'Wordt een van de besten'Hij zit nog op school en heeft een beugel, maar kan zaterdag al schitteren in zijn eerste El Clásico. De zestienjarige Yamine Lamal wordt zelfs al vergeleken met Lionel Messi, maar de vraag is of hij de hoge verwachtingen wél waarmaakt. Lees verder ⮕

Brobbey onder de loep: 'Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust'Lees meer Lees verder ⮕

Auto overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. Lees verder ⮕

Auto van overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. Lees verder ⮕

Simons en Openda tonen bij zesklapper Leipzig andermaal hun geweldige klikRB Leipzig heeft zaterdagavond een klinkende thuiszege geboekt. FC Köln, dat het duel door een late rode kaart met tien man eindigde, keek bij rust al tegen een 4-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 6-0. Xavi Simons was door zijn twee assists op voormalig Vitessenaar Loïs Openda een van de uitblinkers. Lees verder ⮕