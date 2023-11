Malen knikkert Weghorst uit beker, Leverkusen moet flinke eindsprint trekken

Bayer Leverkusen verslikte zich woensdagavond bijna in SV Sandhausen, dat uitkomt op het derde niveau van Duitsland. De ploeg van trainer Xabi Alonso gaf tot twee keer toe een voorsprong weg en leek lange op een gelijkspel af te stevenen. Dankzij een meer dan stevige eindsprint werd er in de laatste tien minuten nog drie keer gescoord door Leverkusen, waardoor er uiteindelijk met 2-5 werd gewonnen.

De doelpunten aan de kant van Leverkusen werden gemaakt door Exequiel Palacios (penalty), Jonathan Tah, Adam Hlozek (2x) en Amine Adli.Wedden

