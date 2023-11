Maken computers betere muziek dan mensen? In gesprek met muziekwetenschapper Ashley Burgoyne

In deze uitzending van De Nacht van NTR is Ashley Burgoyne te gast. Hij is Universitair Docent in Computationele Muziek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt wat mensen horen – en wat ze negeren – in de muziek die ze dagelijks online luisteren. Zo legt hij verbindingen tussen het menselijke muzikale oor, en dat van computers.

