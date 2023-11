Mainz komt met statement en gaat uitlatingen El Ghazi juridisch onderzoeken

Eerder leken El Ghazi en Mainz juist nader tot elkaar te zijn gekomen. 'El Ghazi heeft sindsdien in meerdere gesprekken met de club afstand genomen van zijn post op zijn Instagram-account, die hij minuten later verwijderde. Hij heeft spijt van de publicatie van de post en had ook spijt van de negatieve impact, vooral op de club als geheel', gaf de club te weten, maar de buitenspeler gaf vervolgens aan zich niet in die uitspraak te herkennen.

