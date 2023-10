'Mainz grijpt hard in en wil contract El Ghazi ontbinden'

. De voormalig aanvaller van Ajax en PSV raakte in opspraak wegens een post op social media over het conflict tussen Israël en Palestina. Hij werd daarom al uit de selectie gezet, maar nu wordt ook zijn contract ontbonden.Op 17 oktober werd El Ghazi geschorst door Mainz, dat zijn post als onacceptabel bestempelde. Op donderdag heeft de Bundesligaclub uitgesproken excuses te verwachten van de aanvaller, na zijn steunbetuiging aan Palestina.

De Engelse omroep heeft Mainz om een reactie gevraagd, maar de club onthoudt zich van commentaar. Het stadion van de club is vernoemd naar een van de oprichters van de club, Eugen Salomon, een Joodse man die onder het bewind van de Nazi's niet mocht aanblijven bij de club. De man kwam om het leven in de holocaust. De club kijkt dan ook streng naar dergelijke politieke uitspraken.

