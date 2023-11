Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi

4-11-2023 09:58:00 VoetbalPrimeur 1 min.

El Ghazi uitte zijn gevoel vlak na de eerste bombardementen in oktober op Instagram met een pro-Palestijnse boodschap. Mainz nam afstand van het standpunt van de buitenspeler en zette hem tijdelijk uit de selectie. Middels een statement maakte de Duitse club bekend dat El Ghazi excuses had gemaakt, waarna hij in genade werd aangenomen. De voormalig speler van onder meer Ajax en PSV zei zich vervolgens niet te herkennen in de berichtgeving van zijn werkgever.maakt Mainz bekend dat de samenwerking met El Ghazi 'met onmiddellijke ingang' beëindigd wordt."Het is een speciaal geval en we zullen een verklaring afleggen zodra er een beslissing is genomen", zei Christian Heidel, bestuurslid technische zaken, al voordat Mainz met d bevestiging kwam."Dit is een zaak die de hele wereld interesseert en het heeft niets met voetbal en sport te maken. Dit is een politieke kwestie, tevens een juridische en arbeidsrechtelijke kwestie."De oorlog in de Gazastrook ligt zeer gevoelig bij Mainz. Het stadion is vernoemd naar Eugen Salomon, oprichtend lid van de club. Zijn clubfuncties werden, omdat hij joods was, in 1933 door de nazi's afgenomen. Salomon overleed in 1942 tijdens de Holocaust. Om die reden keurt Mainz antisemitisme ten zeerste af.Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi.