Maduro: 'Zulke aanvallen geven hoop voor de toekomst, Ajax was beter'

aan pech en vertrouwen. De interim-trainer heeft op basis van de eerste helft echter het vertrouwen dat de Amsterdammers weer snel de laatste plaats in deOndanks de 5-2 zeperd houdt Maduro gemengde gevoelens over aan de topper in het Philips Stadion."Ik heb wel genoten van de eerste helft, waarin we heel veel kansen creëren uit bij de nummer één van de competitie", zegt hij bij ESPN."We hadden eigenlijk met een grotere marge de rust in moeten gaan.

Maduro zag Ajax aanvankelijk een stuk beter voor de dag komen."Aan de bal wilden we een stap maken. In het opbouwen, de bal er doorheen durven spelen, de vrije man zoeken op het middenveld en de overlap. Dat ging een paar keer heel goed. Daar hebben we op getraind en daar moeten we verder aan werken. Zulk soort aanvallen geven hoop voor de toekomst", verwijst hij naar de grote kansen voor Brian Brobbey en Kristian Hlynsson.De tweede helft zakte Ajax echter ver weg.

"Het vertrouwen ontbreekt dan ook", vervolgt Maduro zijn relaas."We spelen heel goed, iedereen komt met een goed gevoel in de kleedkamer. Maar de marge is maar één... Je weet dat PSV dan gaat komen en dan valt alles dus ook goed voor ze. Dan moet je mentaal heel sterk zijn om daar doorheen te komen, in die fase zijn we nog niet. Ik denk dat we een resultaat nodig hebben. We moeten vooral kijken naar de dingen die we wel goed hebben gedaan. We kunnen het wél. headtopics.com

"Je gaat uiteindelijk weer punten pakken en dan komt de spirit vanzelf", aldus een hoopvolle Maduro, die nu achttiende staat met Ajax."Die stand blijft niet zo. We lopen wedstrijden achter, dus het beeld is vertekenend. We gaan verder op die eerste helft. Als we dat doen gaan we punten pakken en stijgen we weer op de ranglijst." Over zijn toekomst hield Maduro zich op de vlakte."Ik zal het wel horen.

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

#DoneDeal: Ajax zoekt uitweg: ‘Ik denk dat hij een goede combinatie is met Maduro‘In de nieuwste aflevering van DoneDeal bespreken Dennie, Ruben en Kaj de laatste ontwikkelingen op en rond de transfermarkt. Onder meer de opvolging van Maurice Steijn, de openstaande vacatures bij Feyenoord en het toekomstige vertrek van Santiago Gimenez komen ter sprake. Lees verder ⮕

'Heel fijne man' brengt Ajax-positivisme terug: Maduro in Lodeweges-rolIn de nieuwste aflevering van DoneDeal bespreken Dennie, Ruben en Kaj de laatste ontwikkelingen op en rond de transfermarkt. Onder meer de opvolging van Maurice Steijn, de openstaande vacatures bij Feyenoord en het toekomstige vertrek van Santiago Gimenez komen ter sprake. Lees verder ⮕

Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutantVoor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen. Lees verder ⮕

Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutantVoor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen. Lees verder ⮕