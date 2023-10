Maduro werd niet gehoord door Steijn: ‘Ik heb heel vaak tegen hem gezegd...’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Maduro reageerde vrijdag op de persconferentie op de kritiek van Dick Advocaat dat hij zijn kritiek intern aan Steijn had moeten uiten.

Steijn wilde volgens Maduro de speelwijze niet aanpassen."Als assistent heb ik heel vaak aangegeven dat het compacter moest", aldus Maduro."Maar niet alleen ik, ook de rest van het team. Ik denk dat het logisch is dat je compact wil spelen, dat is altijd wel een thema geweest."

Maduro werd vervolgens gevraagd om het in ieder geval deze week als interim-hoofdcoach over te nemen."Ik heb geen contact met Steijn gehad", aldus Maduro."En voor zover ik weet de rest van de staf ook niet, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik denk wel dat we in de toekomst nog contact met elkaar gaan opnemen." headtopics.com

Waar het bij Ajax vooral aan schortte was het aanvallende spel, vindt ook Maduro."We veroverden de bal goed, maar verloren hem daarna ook weer heel snel. Dat was natuurlijk niet het plan." Mijn herinneringen aan Ajax begonnen denk ik rond mijn negende in 2006. Mijn vader droeg dit aan mij over. Het was niet altijd glorie. 4x kampioen met de boer weliswaar maar niet met voetbal waar je perse trots op was. Ik denk dat ik sinds 2008 praktisch geen wedstrijd van Ajax gemist heb.

Mijn vader overleed vorig voorjaar. Het succes van ajax glipte toen ook ongeveer uit de vingers. Hoewel ik geloof dat je supporter bent in goede en slechte tijden heb ik begin dit seizoen gemerkt dat ik het soms bijna niet kan opbrengen. Afgelopen weekend dacht ik zelfs: We hebben een huis gekocht, ga toch lekker klussen, want de energie die je in Ajax stopt, stoppen de spelers er ook niet in.. headtopics.com

