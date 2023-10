Maduro voert twee wijzigingen door en houdt Silvano Vos op de bank

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.bekendgemaakt.

Brighton, dat het met een zevende plaats in de Premier League naar behoren doet, kan niet beschikken over de geblesseerden Solly March en Danny Welbeck.is wel van de partij. De voormalig Ajacied ziet de situatie in Amsterdam met lede ogen aan. “Wat de mensen 'Ajax-dna' noemen, dat ontbreekt nu wel behoorlijk. Het is zo belangrijk dat stafleden én een paar spelers daarover beschikken. Als ik moest kiezen, dan zou ik dat dna toevoegen.

Voor Steijn viel na de roemloze nederlaag in Utrecht definitief het doek. Maduro is de tijdelijke opvolger, totdat John van 't Schip, die in gesprek is om minimaal het seizoen af te maken, het roer officieel overneemt. In Brighton en zondag tegen PSV is Maduro de eindverantwoordelijke."Ik zal morgen ook wel wat andere accenten brengen in de wedstrijd", vertelde hij op woensdag."Ik denk dat we zowel verdedigend als aanvallend wel wat accenten gaan veranderen. headtopics.com

Het vertrek van Steijn heeft tot blije reacties geleid in het Amsterdamse kamp. Zo vertelde Tahirovic voor de camera vandat 'een verandering echt nodig was'. “Ik voelde gisteren op training dat er meer positiviteit in de groep zat. We hadden meer energie, er werd meer gelachen en alles.

Nou, we gaan weer overlopen met Kenneth ik loop nooit mee Taylor. Had stiekem gehoopt op Vos, om dan maar met 2 zessen te spelen omdat we verdedigend zo ontzettend zwak zijn. Matige opstelling. Weer wingbacks op de backposities, Taylor en alleen Tahirovic als controleur. In de persconferentie zei Maduro veel te veranderen, dat zie ik nu nog niet terug dus hoop dan maar in de wedstrijd... headtopics.com

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕