Maduro verdedigt Ajax-stijlbreuk: 'Doen zelfs City en Liverpool niet'

. De oud-international denkt dat het nog aan vertrouwen ontbreekt bij zijn ploeg, maar hij ziet ook aanknopingspunten na de 2-0 nederlaag bij Brighton.Maduro legde duidelijk andere accenten."Ietwat inzakken, in 4-4-2 verdedigen. Dat had ook met Brighton te maken, dat met twee zessen speelde. We wilden de passlijnen dichtzetten en de as dichtmaken. We wilden ze naar de zijkanten dwingen, dat deden we eerder niet zo", legt Maduro uit bij.

De openingstreffer van João Pedro was een flinke domper voor Ajax."Dat was zuur, net voor rust. Als het 0-0 was gebleven dan hadden de spelers misschien een beter gevoel gehad. Na rust viel ook de 2-0 snel en dan komt Brighton in zijn kracht. Dan moeten wij uitstappen en zijn zij heel goed om ballen vooruit te spelen. Het is niet voor niets dat Guardiola fan is van Brighton. Dat was gewoon heel lastig.

De ex-Ajacied verdedigt zijn aanpak."We hebben ook andere wedstrijden bekeken. Bijna geen enkele ploeg zet druk op Brighton. Zelfs Manchester City en Liverpool niet. Met hoog druk zetten tegen Brighton, dan was het nóg moeilijker geweest." headtopics.com

Met PSV voor de deur ziet Maduro toch wat aanknopingspunten."In ieder geval de teamdiscipline en het volgen van het plan. Ik heb ook wel een team gezien dat wil vechten. We moeten alleen vertrouwen tanken en blijven geloven in eigen kunnen. Dat is de enige manier om vooruit te komen."Verstappen reageert op toegenomen beveiliging en Mexicaanse fansVideo

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: 'Maar Ajax is Ajax'Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven.

Maduro zegt wat hij anders gaat doen tegen Brighton; één basisklant lijkt bekendHedwiges Maduro gaf woensdagavond zijn eerste persconferentie als interim-hoofdtrainer van Ajax. De voormalig assistent beschouwde voor op het aankomende duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League en liet weten enkele dingen anders te gaan doen dan hoe zijn voorganger Maurice Steijn speelde.

