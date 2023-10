Maduro tevreden met teamdiscipline Ajax na eerste duel als interim-coach

Ajax speelde onder interim-coach Hedwiges Maduro in het Europa League-duel bij Brighton & Hove Albion (2-0 nederlaag) compacter dan onder zijn voorganger Maurice Steijn en durfde het zelfs aan om het in Amsterdam zo vervloekte 4-4-2 systeem te spelen. Na afloop stond Maduro achter de keuze om ver terug te zakken. Hij moest toegeven dat Ajax aan de bal niet bij machte was om Brighton pijn te doen. 'Het tegendoelpunt viel ook op een ongelukkig moment', zei de coach.

Over de verdedigende discipline was Maduro tevreden: 'We hebben de spelers wel wat gevraagd om uit te voeren en dat hebben ze gedaan.' Joël Veltman was één van de tegenstanders, de oud-Ajacied had een basisplaats bij Brighton. De club schreef geschiedenis door voor het eerst in de clubhistorie een Europese wedstrijd te winnen. 'Voor ons is het prachtig. Je voelde een uitbarsting bij de fans na afloop.

