Maduro stuurt aan op transferactie bij Ajax: 'We missen bepaalde types'

'Ik denk dat we bepaalde types missen', zei Maduro op zijn persconferentie, zonder specifiek te maken wat voor types dat zijn. . Maduro zou het logisch vinden als de club opnieuw de transfermarkt opgaat, nadat er in de zomer al meer dan honderd miljoen euro werd uitgegeven. 'Je zoekt natuurlijk naar kwaliteit, wat Ajax nodig heeft om een bepaald spel te spelen. Dan moet je ook altijd kijken naar de winter.

Maduro ging tijdens zijn persconferentie ook in op de ontwikkeling van Brian Brobbey. De 21-jarige spits miste tegen PSV in de eerste helft. 'Als je kijkt naar het verschil met vorig jaar, in zijn fitheid, dat is een wereld van verschil. Hij houdt het langer vol en creëert zelf de kansen met zijn kracht en snelheid. Nu is het afmaken en, dan wordt het een topspits. Hij is niet voor niets geselecteerd voor het Nederlands elftal.'.

