Maduro over de blessure van Bergwijn: ‘Ik heb net de dokter gesproken...’

lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn.

"Ik heb Steven net nog gesproken en ook de dokter gesproken", zegt Maduro."Het ziet er goed uit. Het is nog even afwachten, maar het gaat de goede kant op, in ieder geval." Er is meer goed nieuws voor Ajax."Georges Mikautadze trainde net mee, dus die is weer beter", meldt Maduro. Mikautadze miste de wedstrijd tegen Brighton.Ajax kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd in de Europa League.

"Devyne Rensch is nog steeds geblesseerd", geeft Maduro een verdere update van de Amsterdamse ziekenboeg."Jay Gorter gaat de goede kant op, maar is ook nog steeds geblesseerd." Dat betekent waarschijnlijk dat Diant Ramaj, die zijn basisdebuut maakte in Engeland, opnieuw onder de lat zal staan. headtopics.com

Gerónimo Rulli, die eind augustus geblesseerd raakte tegen Heracles Almelo (3-1 winst), is weer bijna inzetbaar."Rulli gaat ook de hele goede kant op", zegt Maduro daarover. Het lijkt erop dat Ajax komende week John van 't Schip zal aanstellen als interim-hoofdcoach voor de rest van het seizoen. Maduro zal dan vermoedelijk zijn assistent worden, maar heeft daar niets over gehoord."Nog niet."

"Die gesprekken moeten nog komen", zegt Maduro."Ik weet nog eigenlijk van niets. Ik focus me op deze week, nu op PSV dus. Daarna zien we wel verder."

