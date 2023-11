Maduro licht grootste verrassing in basis toe: ‘Dat was een beetje on-Ajax’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Maduro verwacht een heel andere opponent dan afgelopen donderdag tegen Brighton & Hove Albion (2-0)."PSV verdedigt anders, wat voor ons wat herkenbaarder is.

"Een goede opbouw", antwoordt Maduro op de vraag wat de sleutel is om een positief resultaat te boeken in het Philips Stadion."En ook daarin weer lef tonen.""Wat mijn afwegingen zijn geweest om Van den Boomen op de nummer 6-positie te posteren? Tegen Brighton zag je al een beetje dat er momenten waren om vooruit te spelen", legt Maduro uit, die zag dat

"We hebben heel veel momenten gehad dat we vooruit konden draaien en we denken dat met Branco we dat beter kunnen invullen." "Daarom was het belangrijk om tegen Brighton eerst de onderlinge afstanden compact te maken. Dat was een beetje on-Ajax, maar dat is voor ons wel heel belangrijk geweest, want die onderlinge afstanden, daar begint het mee bij het verdedigen."-presentator Vincent Schildkamp aan de oefenmeester."Dat gaan jullie zometeen zien", glimlacht Maduro mysterieus."Als ik dit nu al zou vertellen krijgen zij (PSV, red.) twintig minuten de tijd om alles aan te passen. headtopics.com

die trainers roepen maar wat en gebruiken mooie termen maar volgens mij bidden en hopen ze maar dat het goed uitpakt en is de rest 90% gelulEr is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen...

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier. Lees verder ⮕

