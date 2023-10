Maduro is positief bij Ajax: 'Alleen Manchester City zit daar onder'

wel goed deed tegen Brighton. Volgens de interim-trainer is het belangrijk om het vertrouwen van de spelers op te vijzelen.Op de persconferentie verdedigde Maduro nogmaals de defensieve speelwijze tegen de Engelsen (2-0)."We weten waar we naartoe moeten, maar ook in welke situatie we zitten. Natuurlijk is het pijlijk. Het is trainen, trainen, trainen, met heel veel nieuwe spelers die moeten wennen aan Ajax. Er is heel veel vertrouwen nodig en dat krijg je alleen door goed resultaat.

Maduro vond Ajax ook verdedigend best aardig voor de dag komen in Brighton."De onderlinge afstanden waren kleiner en data-technisch kregen we 1,35 expected tegengoals minder, daar zit alleen Manchester City onder. Alleen het aanvallende gedeelte was niet goed genoeg", stelt de interim-trainer, die al aankondigde het tegen PSV weer iets anders te willen doen.In Eindhoven verwacht Maduro te kunnen beschikken over Steven Bergwijn, die met een blessure uitviel donderdag.

