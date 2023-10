Maduro: 'Ik wil nog geen hoofdcoach zijn, zeker niet bij Ajax'

over zijn toekomst. De interim-trainer benadrukt dat hij het niet jammer vindt dat hij straks weer verder moet als assistent.Na het ontslag van Maurice Steijn neemt Maduro in ieder geval de honneurs waar tegen Brighton en PSV. John van 't Schip lijkt klaar te staan om daarna het seizoen af te maken in de Johan Cruijff Arena, maar Maduro is daar nog niet over ingelicht."Die gesprekken moeten nog komen. Ik weet eigenlijk nog van niets.

Maduro vindt het 'helemaal niet' jammer dat hij weer een stapje terug moet doen."Ik heb persoonlijk een ontwikkeltraject. Ik wil de komende jaren nog geen hoofdcoach zijn, zeker niet bij zo'n grote club. Het plan van Ajax was ook om te leren van een ervaren hoofdcoach. Daarom heb ik ook voor drie jaar getekend. De verhalen dat ik zelf heel snel hoofdtrainer wil zijn, dat is helemaal niet zo.

