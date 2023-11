Maduro grijpt in en voert drie wijzigingen door in Philips Stadion

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.is bekend.

Het middenveld wordt gevormd door Van den Boomen, Kenneth Taylor en nummer 10 Steven Berghuis. Hlynsson (rechts) en Steven Bergwijn (links) flankeren spits Brian Brobbey. Georges Mikautadze keert na ziekte terug in de wedstrijdselectie, maar begint andermaal op de bank.Ajax zal niet vaak minder vertrouwen hebben gehad in een goede afloop tegen PSV als deze zondag. De Amsterdammers kwakkelen al het hele seizoen en dat koste Maurice Steijn afgelopen weekend zijn baan.

Interim-trainer Maduro, die na het duel in Eindhoven naar alle waarschijnlijkheid wordt opgevolgd door John van 't Schip, voerde de nodige tactische wijzigingen door voor het duel met Brighton. Zo koos hij ervoor om meer nadruk te leggen op de compactheid in de verdediging. De Amsterdammers leken verdedigend inderdaad stabieler dan in voorgaande weken, al waren ze aanvallend onmachtig. headtopics.com

PSV, de nog foutloze koploper van de Eredivisie, lijkt dan ook nog te vroeg te komen voor Ajax. Maduro toonde zich desondanks strijdbaard op de persconferentie op vrijdag."PSV is een goede ploeg, die in vorm is. Wij moeten een hele goede teamdiscipline hebben en geloof hebben dat we een resultaat kunnen halen. Zo moeten we de wedstrijd in gaan. Geen angst hebben, dan komt het goed."Terecht dat Forbs er een keer uit is.

Heeft blijkbaar niets geleerd van Steijn. Nu weer 3 andere spelers in de basis. Steijn werd erom verketterd. Ben benieuwd naar de reacties van de Ajax supportersMet andere woorden, je ziet liever dat Maduro twee spelers opstelt die niet beschikbaar zijn en dus ook niet tot de selectie behoren?Wat wil je? Forbs en Sosa zijn geblesseerd en zijn er helemaal niet bij. Die kan je dan moeilijk gaan opstellen.Het maakt niets uit wie je er neerzet, de selectie van Ajax is gewoon niet goed genoeg. headtopics.com

