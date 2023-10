Maduro countert kritiek op speelstijl: 'Kijk in wat voor moment we zitten'

meer in te laten zakken. In de pers kreeg de coach veel kritiek op de speelstijl die niet volgens de Amsterdamse school was, maar de interim-coach had een duidelijke reden voor de tactische wijziging.."Maar we moeten ook kijken in wat voor situatie en moment we nu zitten. Er zit heel weinig vertrouwen in deze ploeg en dat moeten we weer opbouwen. Dat gaat natuurlijk het snelst als je resultaat pakt.

Maduro liet zijn spelers ook meer inzakken, om de krachten van Brighton tegen te gaan. De interim-trainer wilde ervoor zorgen dat de Engelsen hun befaamde opbouw niet konden verzorgen."Soms word je teruggedrongen door Brighton. Dan hebben ze zoveel mensen in de as staan die je eerst wil verdedigen en ze naar de zijkant toe dwingen om dan druk te geven. We speelden ook tegen een heel goed Brighton, dus dan moet je soms dingen aanpassen.

