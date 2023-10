Maduro blikt vooruit op PSV en komt met blessure-updates Ajax

Hedwiges Maduro zal het strijdplan van het duel met Brighton & Hove Albion niet één-op-één kopiëren voor het duel met PSV. De trainer van Ajax zal veranderingen doorvoeren, omdat de Eindhovenaren anders spelen.Ajax verloor donderdag kansloos met 2-0 van Brighton, toch is Maduro niet geheel ontevreden over wat hij gezien heeft. 'De onderlinge afstanden waren kleiner en data-technisch kregen we 1,35 minder, daar zit alleen Manchester City onder.

'We weten waar we naartoe moeten, maar ook in welke situatie we zitten. Het is trainen, trainen, trainen, met heel veel nieuwe spelers die moeten wennen aan Ajax. Er is veel vertrouwen nodig en dat krijg je alleen door goed resultaat. Dan komt het lef en vertrouwen terug. Iedereen weet dat we in een lastige fase zitten, maar ik was blij met de goede wisselwerking tussen spelers en supporters.

Steven Bergwijn viel donderdag uit in het duel met Brighton, maar gaat PSV waarschijnlijk halen. 'Met Bergwijn is het afwachten, maar het ziet er goed uit. Het ging de goede kant op. Rensch is nog steeds geblesseerd en Mikautadze trainde weer. Gorter en Rulli gaan ook de goede kant op. Voor de rest hebben Forbs en Sosa kleine pijntjes, maar we moeten kijken hoe groot de schade is. headtopics.com

