Lyon-trainer Grosso gewond bij bekogeling spelersbus, duel in Marseille afgelast

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat Grosso wordt behandeld terwijl hij onder het bloed zit en verband om zijn hoofd heeft. Een flink aantal ruiten van de bus is gesneuveld. Een verslaggever van het Franse persbureau AFP was getuige van de bekogeling. De wedstrijd in Stade Vélodrome, die om 20.45 uur zou beginnen, is afgelast.

Veel supporters waren al in het stadion. De 45-jarige Grosso, die in 2006 als linksback wereldkampioen werd met Italië, is pas sinds vorige maand trainer van het dolende Lyon. De club uit Zuid-Frankrijk staat laatste in de Ligue 1. Olympique Marseille staat negende en is een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Europa League. De twee ploegen speelden in Amsterdam gelijk (3-3).

