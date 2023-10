Luuk en Rob komen op voor Eloise van Oranje na kritiek op fitnessfoto's: 'Lekker bezig'

"Volgens mij is het hele idee van het programma niet zozeer om er goed uit te zien, maar om je goed te voelen"

Onder het genot van een stuk taart - De BLVD Podcast viert zijn eenjarige jubileum - buigen Rob en Luuk zich over Eloises 'zwoele foto's vanuit een sportschool'. Hierbij prijst ze het trainingsprogramma achter de killerbody van onder meer Isa Hoes aan. De heren constateren dat het 'helemaal los gaat' in de comments onder de kiekjes van de gravin.

Luuk heeft zijn research gedaan: de presentator omschrijft hoe deelnemers 'echt om 6.00 uur elke dag in de sportschool moeten staan' en dat het programma 'vrij aan de prijs is'. Daar zit dan dus ook een fotoshoot bij, zoals dedie Isa heeft gedeeld."Daar zou het mijzelf niet per se om gaan. Ik heb het idee dat Eloise dat ook niet heel erg heeft, want die heeft dus ook niet zo'n fotoshoot gedaan in zo'n zwart-witte fotostudio", merkt Luuk op. headtopics.com

Maar dat wil niet zeggen dat Eloise er niet goed aan doet."Het is haar gegund", besluit Luuk."Lekker bezig Eloise en laat je niet afleiden door die klojo's die zeggen dat je een ander programma moet hebben", moedigt Rob haar aan.Kritiek op dieet zat Isa Hoes dwars: 'Waarom zo hard?'Heleen van Royen (58) is sinds kort enorm bezig met sporten en afvallen.

Edwin de Roy van Zuydewijn (57) heeft na zijn breuk met prinses Margarita (51) het tot zijn levensmissie gemaakt om de…De VN-trip van Máxima (52) door Kenia loopt op z'n eind. Tijdens deze reis focust de koningin zich op vrouwenrechten en… headtopics.com

Dubbel gevoel bij Luuk de Jong, die reageert op zich misdragende fansLees meer Lees verder ⮕

Luuk de Jong baalt flink van rellende PSV-fans: 'Ze verpesten het voor anderen'PSV won ook de derde wedstrijd in de Champions League niet. Op bezoek bij Lens werd het 1-1. Lees verder ⮕

Dubbel gevoel bij Luuk de Jong, die reageert op misdragende fansLees meer Lees verder ⮕

Kuijt snapt dat Gravenberch Jong Oranje links liet liggenLees meer Lees verder ⮕

Kuijt ziet Gravenberch slagen: 'Jong Oranje afzeggen was ook de juiste keuze'Dirk Kuijt vindt het meer dan begrijpelijk dat Ryan Gravenberch er onlangs voor koos om Jong Oranje te laten schieten. De voormalig international ziet dat er steeds meer Nederlanders de kant van Liverpool FC opkomen en geeft Gravenberch een goede kans van slagen. Lees verder ⮕

Gravenberch nam ‘juiste beslissing’ door te bedanken voor Jong OranjeDirk Kuijt heeft begrip voor de keuze van Ryan Gravenberch om zich af te melden bij Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje. De middenvelder sloeg begin september de EK-kwalificatie Moldavië en Noord-Macedonië over om zich volledig te kunnen focussen op Liverpool. Lees verder ⮕