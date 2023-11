Luuk de Jong opgelucht na zege op Ajax: 'Weet niet wat ons voor rust overkwam'

Na doelpunten van Branco van den Boomen, Hirving Lozano en Brian Brobbey zocht PSV bij het ingaan van het rustsignaal met een 2-1-achterstand de kleedkamer op tegen het dolende Ajax. 'Ik weet niet wat ons overkwam in de eerste helft', zei De Jong na afloop van het duel bij ESPN. 'We lieten ons verrassen, we wilden drukzetten maar waren niet scherp genoeg. We hadden geluk dat ze er niet twee, drie of vier maakten in de eerste helft, maar we konden het in de rust rechtzetten.

Complimenten aan Guus Til en Ismael Saibari hoe ze invielen. Guus is een voorbeeldprof, als hij erin komt, gaat het altijd vol gas.' Clubtopscorer De Jong, met een intikker verantwoordelijk voor de 2-2, maakte alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. 'Je moet een beetje geluk hebben dat de bal voor je voeten komt, na dat geweldige schot van Chucky (Lozano, red.).' 'Na de 3-2 wist je: dit gaan we niet meer weggegeven.

