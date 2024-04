Luuk de Jong maakt zich geen zorgen over scoreloze reeks

Luuk de Jong maakt zich geen zorgen nu hij in zijn laatste vijf Eredivisie-duels niet tot scoren is gekomen. Ook'Het is een grote kans inderdaad', blikte De Jong terug op een levensgrote mogelijkheid in gesprek met ESPN. In de eerste helft had de aanvoerder alleen doelman Stijn van Gassel nog voor zich, maar schoot hij naast. 'Ik doe denk ik alles goed. De aanname. Ik loop er goed omheen. Misschien had ik 'm over m'n standbeen moeten schieten.

Ik had iets meer curve richting de lange hoek moeten geven.' 'In de tweede helft heb je ook niks meer weggegeven. En dan is het heerlijk dat Mauro zo'n bal binnenschiet. Dat is voor ons allemaal een bevrijding, want je staat toch tegen die 0-0 op te boksen. Mauro doet het fantastisch.' Voor het laatst was De Jong trefzeker op 24 februari, toen hij een hattrick maakte bij PEC Zwolle (1-7). Wanneer het gaat knagen bij De Jong dat hij zelf niet op het scorebord staat? 'Als wij nog meer gaan verliezen en ik niet scoo

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VI_nl / 🏆 6. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Dortmund opgelet: de indrukwekkende kopcijfers van Luuk de JongLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Luuk de Jong kan uitgerekend in Duitsland zijn topseizoen bekronenLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Van der Vaart schrikt van PSV-spits Luuk de Jong: ‘Een heel raar interview’Rafael van der Vaart heeft woensdagavond vol verbazing gekeken naar het interview van PSV-spits Luuk de Jong na het verloren uitduel met Borussia Dortmund (2-0) in de Champions League. De 33-jarige aanvoerder van de Eindhovenaren gaf vooral aan trots te zijn op zijn ploeg, maar daar wilde de analist van Ziggo Sport absoluut niet in mee.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Van der Vaart na 'heel raar interview' Luuk de Jong: 'Ik heb hier moeite mee'Rafael van der Vaart stoort zich aan de reactie van Luuk de Jong na de uitschakeling van PSV in de achtste finale van de Champions League. De aanvoerder was teleurgesteld na de nederlaag tegen Borussia Dortmund, maar benadrukte ook dat de Eindhovenaren het fantastisch hebben gedaan in het toernooi.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Eredivisie-flops: kansloos FC Volendam levert drietal, ook één speler van PSVSpeelronde 26 van de Eredivisie zit er weer op, en dus is het tijd voor de wekelijkse flopslijst van VoetbalPrimeur. Hekkensluiter FC Volendam is na de kansloze nederlaag tegen AZ hofleverancier. Verder is er aandacht voor twee grote en allesbeslissende blunders en levert ook het winnende PSV één speler.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Focus vol op Eredivisie voor PSV: De Jong wil misser tegen Dortmund goedmakenADVERTORIAL - Met de uitschakeling van PSV in de Champions League kan de blik vanaf zondag weer vol op de Eredivisie worden gericht. De Eindhovenaren zullen zo snel mogelijk kampioen willen worden en kunnen een enorme stap zetten in de kraker tegen FC Twente.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »