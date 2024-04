Luis Rubiales moet getuigen in corruptiezaak rond Spaanse supercup

Luis Rubiales moet op 29 april voor de Spaanse rechtbank verschijnen om te getuigen in de corruptiezaak rond de toewijzing van de Spaanse supercup. Dat is dinsdag bekendgemaakt.Rubiales moest aftreden als voorzitter van de Spaanse voetbalbond, nadat hij speelser Jenni Hermoso op het WK voor vrouwen in augustus een kus op de mond gaf tijdens de medailleceromonie. Vorige week werd hij vanwege de lopende corruptiezaak op het vliegveld van Madrid aangehouden.

Na een korte periode werd hij weer vrijgelaten. Rubiales verbleef in de Dominicaanse Republiek, terwijl ondertussen meerdere mensen (die ook betrokken zouden zijn bij de zaak) werden gearresteerd. Ook de woning van Rubiales in Granada, en het hoofdkantoor van de Spaanse bond in Madrid zijn doorzocht.Bij de toewijzing van de Supercup aan Saudi-Arabië is mogelijk sprake geweest van corruptie, administratieve fraude en witwassen. Saudi-Arabië organiseert het toernooi sinds 2020. op 29 april, om 10.00 uur, moet Rubiales zich verantwoorden tegenover de rechter

Luis Rubiales Getuigenis Corruptiezaak Spaanse Supercup Aftreden Voetbalbond Jenni Hermoso Kus Arrestatie Dominicaanse Republiek Saudi-Arabië Toernooi Rechter

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Politie valt binnen bij Spaanse voetbalbond en Rubiales om Saudische connectieIn een grote operatie om corruptie en witwassen aan banden te leggen heeft de Spaanse politie vandaag invallen gedaan bij de Spaanse voetbalbond en zeker zes mensen aangehouden.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Politie valt binnen bij Spaanse voetbalbond en Rubiales om Saudische connectieIn een grote operatie om corruptie en witwassen aan banden te leggen heeft de Spaanse politie vandaag invallen gedaan bij de Spaanse voetbalbond en zeker zes mensen aangehouden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Politie valt binnen bij Spaanse voetbalbond en Rubiales om Arabische connectieIn een grote operatie om corruptie en witwassen aan banden te leggen heeft de Spaanse politie vandaag invallen gedaan bij de Spaanse voetbalbond en zeker zes mensen aangehouden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Politie valt binnen bij Spaanse voetbalbond en Rubiales om Arabische connectieIn een grote operatie om corruptie en witwassen aan banden te leggen heeft de Spaanse politie vandaag invallen gedaan bij de Spaanse voetbalbond en zeker zes mensen aangehouden.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Rubiales bij aankomst in Spanje aangehouden in verband met corruptiezaak voetbalbondVoormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales is bij terugkeer in op Spaanse bodem aangehouden en ondervraagd in verband met een corruptiezaak.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Rubiales bij aankomst in Spanje aangehouden in verband met corruptiezaak voetbalbondVoormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales is bij terugkeer in op Spaanse bodem aangehouden en ondervraagd in verband met een corruptiezaak.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »