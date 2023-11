Luis Díaz ontbreekt bij Liverpool door ontvoering ouders in Colombia

De ouders van Luis Díaz zijn zaterdag ontvoerd in Colombia. De moeder van de aanvaller van Liverpool werd relatief snel bevrijd door de politie, maar zijn vader is nog altijd niet gevonden. Díaz ontbreekt zondag daardoor in de wedstrijd tegen Nottingham Forest.De ouders van Díaz waren zaterdag op weg naar huis toen ze tijdens een stop bij een tankstation werden meegenomen door gewapende mannen. De moeder van Díaz, Cilenis Marulanda, werd later gered.

Vanuit de voetbalwereld volgden zaterdagnacht en zondagochtend steunbetuigingen aan Díaz, onder andere van de Colombiaanse voetbalbond. Díaz heeft zelf nog niet gereageerd op de gebeurtenissen. Wel had de aanvaller contact met de baas van de Colombiaanse politie, die de zoektocht naar de vader van Díaz leidt.

