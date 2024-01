Luc Netten tekent bij Feyenoord

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft Luc Netten definitief binnen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht, daarer dinsdagmiddag al melding van maakte.

De centrale verdediger komt transfervrij over van NEC, en tekent tot medio 2025. Daarbij is er ook nog sprake van een eenzijdige optie voor nog een jaar extra. De negentienjarige Netten speelde zijn duels voornamelijk voor de beloften van NEC, waar hij sinds de zomer van 2022 onder contract stond. Destijds nam NEC hem transfervrij over uit de jeugdopleiding van PSV. Ook bij Feyenoord is het de bedoeling dat hij in eerste instantie bij de beloften aanslui





