Lozano 'met dank aan God' in voetsporen Van Bommel met hattrick tegen Ajax

Van Bommel was in 2005 de laatste speler van PSV die een hattrick maakte in een wedstrijd tegen Ajax. Hij loodste de club uit Eindhoven destijds naar een 0-4-zege in Amsterdam. Lozano moest na zijn derde doelpunt even wachten, want de VAR checkte of er sprake was van hands. 'Ze wachtten heel lang. Met dank aan God heb ik mijn hattrick te pakken', zei hij tegen verslaggevers. Na een wat moeizaam begin van zijn tweede periode bij PSV lijkt Lozano inmiddels zijn draai te hebben gevonden.

'Ik ben me aan het aanpassen aan de spelers en de trainer. Dat gaat nu heel goed en dat is mooi.' 'Dikke knuffel voor Mexico' Lozano droeg zijn goals daarnaast op aan de mensen die in zijn thuisland Mexico onlangs werden getroffen door de orkaan Otis. Er vielen tientallen doden in onder meer de toeristische kustplaats Acapulco. 'Ik wens Acapulco het beste. Wij Mexicanen steunen elkaar altijd en komen hier altijd uit, net als bij de aardbeving van 2017 in Mexico-Stad.

