Lozano genoot het meest van zijn eerste treffer: 'Typisch Lozano'

Hirving Lozano maakte drie treffers tegen Ajax.

De Mexicaan genoot het meest van zijn eerste treffer. "Dat was typisch Lozano."

LIVE: Ajax stort na rust als kaartenhuis in elkaar: Lozano maakt 4-2Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

LIVE: PSV legt Ajax na rust volledig op de pijnbank: Lozano met hattrick én 5-2Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

PSV en Lozano verwijzen Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaatsIn Eindhoven deed Ajax het een half uur zeer goed, maar PSV sloeg in de tweede helft alsnog genadeloos toe, mede door drie treffers van Hirving Lozano. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

PSV verwijst Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaatsIn Eindhoven doet Ajax het een half uur zeer goed, maar PSV slaat in de tweede helft alsnog genadeloos toe, mede door drie treffers van Hirving Lozano. Lees verder ⮕