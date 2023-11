Lozano dolblij na hattrick tegen 'grote tegenstander' Ajax: 'Weer de oude'

. Met zijn hattrick speelde de Mexicaan een enorme rol in de afslachting van de Amsterdammers. Lozano moest even inkomen bij zijn terugkeer in Eindhoven, maar hij voelt het vertrouwen jnmiddels weer.Chucky."Het was een geweldige wedstrijd tegen een moeilijke tegenstander. In de eerste helft waren we niet zo geconcentreerd, maar gelukkig hadden we de kracht om het om te draaien. Ik ben me weer aan het aanpassen aan dit nieuwe team.

Lozano scoorde tot nu toe alleen nog tegen Almere City, maar zondag in het Philips Stadion voegde hij daar drie goals aan toe. Trainer Peter Bosz vertelde op de persconferentie, dat hij deze week geen speciale techniek had om de Mexicaan te motiveren."Hij heeft zo veel specifieke kwaliteiten. Zijn voorzetten vanaf rechts bijvoorbeeld, die verschijnen bijna altijd voor het doel."In zijn eerste periode bij PSV was Ajax nog een gevaarlijke concurrent voor de ploeg van Lozano.

