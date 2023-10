Louter achten voor 'bliksemsnelle' en 'Man of the Match' Van de Ven: 'Zo imposant'

Van de Ven maakte afgelopen zomer de overstap van VfL Wolfsburg naar Spurs. De linkspoot groeide binnen een mum van tijd tot een belangrijke schakel in de geoliede machine van succesmanager Ange Postecoglou. Ook tegen Palace speelde hij weer erg sterk, zag ook, dat hem een 8 als rapportcijfer geeft. 'Zijn snelheid was erg belangrijk in het onschadelijk maken van de tegenstander. Hij is bliksemsnel en zo imposant', zo tekent het medium op.geeft Van de Ven een 8.

Cristian Romero (141/151) and Mickey van de Ven (95/96) completed 236 passes between them tonight. Crystal Palace only attempted 219 passes and completed 147.Jos Verstappen vond harde opvoeding Max nodig: 'Daarom is hij zo geworden'

Jari Vlak: 'Het was alles of niets. Niet nadenken is vaak het beste'Bekijk hier het interview met Jari Vlak, de man of the match van FC Emmen. Lees verder ⮕

LIVE: Spurs wil met Van de Ven koppositie verstevigen op bezoek bij Crystal PalaceOp vrijdagavond speelt het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Crystal Palace. Spurs is trots koploper in de Premier League, met 23 punten na negen wedstrijden. Crystal Palace staat in de middenmoot, op een elfde plaats. Lees verder ⮕

Man schiet per ongeluk zichzelf neer met een luchtbuksEen man in Eindhoven heeft woensdagnacht per ongeluk op zichzelf geschoten met een zogenaamd 'PCP pistool', ook wel bekend als een luchtbuks. De kogel schampte de arm van de man en kwam uiteindelijk via zijn mouw in het plafond van zijn appartement aan de Echternachlaan terecht. Lees verder ⮕

112-liveblog: man schiet per ongeluk op zichzelf • code geel vanwege mistIn dit liveblog hebben we je deze donderdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Politie doet inval in huis, man wordt geboeid en geblinddoekt afgevoerdDe politie heeft woensdagavond rond middernacht een man aangehouden in zijn huis aan de Watermunt in Empel. De politie kwam met meerdere teams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar het huis. De straat werd afgezet, een hond en een drone werden ingezet. Lees verder ⮕

Man schiet om zich heen in bowlingcentrum en eetcafé VS, media: zeker 22 dodenDe vluchtauto van de vermoedelijke dader werd een aantal uren later gevonden. De Amerikaanse president Biden wordt op de hoogte gehouden. Lees verder ⮕