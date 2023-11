Lof voor ‘onontdekt talent’ bij PSV: ‘Veel mensen weten niet hoe goed hij is’

“Ik denk dat het goed is voor deze drie jongens om bij PSV te zitten”, opent de vijftigjarige bondscoach tegenover“Ze zijn nog jong en op een leeftijd waarop je je nog doorontwikkelt. Ik ben er blij mee. Ik weet dat Earnie (Earnest Stewart, red.) niet Amerikaanse spelers haalt omdat het Amerikanen zijn, maar omdat het de juiste spelers zijn.”Berhalter noemt zijn internationals die bij PSV spelen stuk voor stuk een unieke speler.

Tot slot dicht de bondscoach van de VS Pepi een enorm potentie toe. “Hij is een speler met wie het alle kanten op kan. Hij kan een aanvaller worden, die de komende 10 jaar 25 goals per jaar gaat maken. Of niet. Maar het is een risico dat het waard is om te nemen.”. “Hoe ga je hem uit de basis spelen? Die scoort altijd”, klinkt Berhalter realistisch. “Rico moet geduldig zijn, hij is nog hartstikke jong. Dat heb ik ook tegen Rico persoonlijk gezegd: ‘Probeer te leren van hem.

Ik zie het talent van Tillman ook nog niet. Hij wordt vergeleken met Pereiro maar ik zie meer het lakse dan het talent van Pereiro. Hij zou bij mij (ook omdat hij gehuurd wordt) altijd de 4 keuze zijn.Gregg Berhalter is blij met het feit dat er momenteel drie internationals van Amerika bij PSV spelen. De bondscoach van de Verenigde Staten was zondag aanwezig in het Philips Stadion bij...

