Liverpool wint met 0-2 van Burnley in de Premier League

met 0-2 te sterk dankzij doelpunten van Darwin Núñez en Diogo Jota. De assist bij de eerste treffer kwam op naam van.

Dankzij de zege gaat Liverpool in ieder geval de komende twee dagen aan kop in de Premier League; Burnley staat voorlaatste. Jürgen Klopp had een basisplek ingeruimd voor drie Nederlanders. Virgil van Dijk vormde het centrale duo met Jarell Quansah, terwijl Ryan Gravenberch links op het middenveld naast Wataru Endo stond. Gakpo completeerde de voorhoede, die verder bestond uit Núñez en Mohamed Salah.In de openingsminuten kreeg Burnley direct twee goede mogelijkheden, maar het was Liverpool dat de score in de vijfde speelminuut opend





Liverpool verprutst megakans: Arsenal houdt koppositie in Premier League vastLiverpool en Arsenal hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Arsenal begon op Anfield ijzersterk en scoorde via Gabriel Magalhães. Daarna namen the Reds het heft voor een groot deel in handen. Mohamed Salah maakte al voor rust 1-1, maar na rust wist Liverpool ondanks grote kansen niet meer te scoren.

Feestdagen en voetbal in de Premier LeagueDe feestdagen komen dichterbij, wat betekent dat de drukte in de Premier League toeneemt. Over wat voor voetbaltrip fantaseer jij bij het zien van het spektakel op het hoogste niveau in Engeland?

Tottenham Hotspur wint van Everton in de Premier LeagueTottenham Hotspur heeft zaterdag voor eigen publiek afgerekend met Everton. Voor Spurs was het de derde zege op rij in de Premier League, maar de Londenaren hadden de nodige moeite met

Arsenal slaat aanval op koppositie van Liverpool af ondanks mijlpaal Salah'The Gunners' speelden ondanks een bijzondere goal van Mohamed Salah in de topper op Anfield met 1-1 gelijk. Luton Town boekte een zege met een extra lading. Omdat Aston Villa vrijdagavond punten had gemorst tegen Sheffield United, kon Liverpool bij een zege op Arsenal de koppositie in de Premier League in zijn eentje in handen krijgen. Dat lukte niet, ondanks dat Salah een bijzondere treffer produceerde. De Egyptenaar schoot na 29 minuten in de korte hoek de gelijkmaker tegen de touwen, wat zijn 151ste Premier League-doelpunt betekende. Met dat aantal komt de 31-jarige topaanvaller nu alleen op de tiende plek de alltime-topscorerslijst van de Premier League binnen.

Summerville wekt belangstelling van Aston Villa en BurnleyDe Nederlandse voetballer Summerville heeft de belangstelling gewekt van Aston Villa en Burnley. Hij heeft al tien goals en vijf assists gemaakt in dit seizoen.

Niets dan lof na historisch debuut arbiter Rebecca Welch: 'Ze verdiende dit'Bij de Premier League-wedstrijd Fulham-Burnley waren alle ogen zaterdag gericht op scheidsrechter Rebecca Welch. Zij floot als eerste vrouw ooit een duel in de hoogste Engelse competitie. Coaches en Engelse media zijn zeer te spreken over haar optreden.

