Liverpool steekt Luis Díaz hart onder de riem bij probleemloze thuiszege

De eerste twee doelpunten van Liverpool vielen vlak na elkaar in de eerste helft. Diogo Jota verzorgde de openingstreffer, waarna Darwin Núñez de score verdubbelde op Anfield. Na het doelpunt van Jota volgde een steunbetuiging aan Luis Díaz. Eerder op de dag werd bekend dat de ouders van de Liverpool-aanvaller zijn ontvoerd in Colombia. Zijn moeder is inmiddels in veiligheid.

De in vorm verkerende ploeg van manager Unai Emery vervolgde de midweekse zege bij AZ (1-4) met een 3-1-overwinning op Luton Town. Via John McGinn, Moussa Diaby en een eigen doelpunt van Tom Lockyer liep Villa uit naar 3-0. In de laatste minuten redde het Luton van invaller Tahith Chong de eer. Keeper Emiliano Martínez kreeg een eigen goal achter zijn naam.

